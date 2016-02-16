Ярославль, 16 февраля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля проведет 18 февраля в 10.00 свое внеочередное заседание. На нем будет рассмотрен вопрос о ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома по адресу ул. 6-Железнодорожная, 11. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Также будут решаться вопросы об оказании мер социальной поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

ИА REGNUM

«Будет рассмотрен вопрос об увеличении резервного фонда мэрии Ярославля, что позволит оказывать неотложные меры социальной поддержки. Также мы должны решить вопрос о компенсациях семьям погибших. Власти Ярославля не остаются в стороне от трагедии. Завтра в течении дня будет выработана согласованная позиция с областью, какую часть компенсаций возьмет на себя область, какую — город», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

По словам Зарубина, к пятнице должно быть готово экспертное заключение о возможности реконструкции пострадавшего дома. Вероятно, властям Ярославля также придется заниматься расселением жителей 80-квартирного дома.