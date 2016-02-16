Москва, 16 февраля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Политика Центрального банка России в принципе не способна обеспечить стабильность рубля, считает заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Сергей Калашников. «Центральный банк взял на себя неадекватную функцию и тем самым губит экономику», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

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По его словам, инфляция в России имеет немонетарный характер. «В действительности именно запретительные ставки по кредитам во многом подстегивают повышение цен. Иными словами, мы имеем дело с «инфляцией предложения», а не с «инфляцией спроса», — отметил сенатор.

«Повышение процентной ставки в конечном счете не смогло сдержать инфляцию. Она продолжается», — констатировал Калашников. По его словам, российская экономика, фактически, испытывает хронический «денежный голод». В силу этого увеличение денежной массы, наоборот, приводит к снижению инфляции, подчеркнул он.

«Россия имеет богатый опыт на этот счет. Когда мы росли в 2005—2007 гг., снижалась и ставка процента. Сейчас мы наблюдаем ровно противоположное. При этом после дефолта 1998 года, когда пришло правительство Примакова, «разогнать» экономику и, что самое интересное, снизить инфляцию удалось во многом именно благодаря расширению денежного предложения», — отметил сенатор.

Выход из положения, по его мнению, состоит в возвращении обеспечения устойчивости рубля как главной функции финансового регулятора. «В Конституции РФ прописано, что функция Банка России заключается в обеспечении устойчивости национальной валюты. Эта обязанность была подменена стремлением таргетировать инфляцию. Центральный банк взял на себя неадекватную функцию и тем самым губит экономику», — заявил сенатор.

Отметим, что в настоящее время снижение инфляции до 4% в среднесрочной перспективе является главным приоритетом Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования. По прогнозу ЦБ РФ, инфляция в РФ в 2016 году составит 5,5−6,5%, а к концу 2017 года выйдет на целевой уровень 4%.