Киев, 16 февраля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Согласно опросам общественного мнения, более 70% избирателей выступают за отставку Кабинета министров Яценюка и это показатель, который игнорировать категорически недопустимо, заявил в своем обращении президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Действующая Конституция не наделяет президента правом непосредственно регулировать отношения коалиции и Кабинета министров, а тем более самостоятельно решать кадровые вопросы. Но как гарант Конституции, как человек, взявший на себя ответственность за стратегию реформ, я не могу безразлично наблюдать за тем, что происходит. Пока между двумя зданиями на Грушевского (видимо, имеется ввиду правительство и Верховная рада), будто горячий уголь, перебрасывают ответственность, не движется вперед и топчется на месте целая страна», — констатирует Порошенко.

«Мы теряем драгоценные дни, недели, месяцы. И это в то время, когда на годы и десятилетия отстали от наших более успешных соседей! Выход из патовой ситуации требует политической воли со стороны президента и совместной ответственности главы государства, парламента и правительства», — подчеркнул президент.

Далее Порошенко констатирует, что Кабинет министров Яценюка сделал немало для спасения страны, стабилизации экономической ситуации и старта реформ.

«Но общество явно решило, что ошибок больше, чем достижений, и отказало в доверии министрам. А разве не ясно, что проводить успешные реформы может только правительство, которое пользуется достаточно высокой поддержкой сограждан? Чтобы восстановить доверие, терапии уже мало, нужна хирургия. Момент для частичного обновления Кабинета министров упущен. О нем слишком долго говорили, и в результате — заболтали. Теперь уже очевидно есть запрос на полную перезагрузку правительства», — отмечает он.

Далее глава Украины подчеркивает, что тотальное переформатирование правительства должно происходить на основе действующей коалиции в составе «Солидарности», «Народного фронта», «Самопомощи» и «Батькивщины».

«Особенно апеллирую к «Народному фронту» и его лидерам, с которыми бок о бок пройден трудный путь; которых считал, считаю и дальше буду считать своими единомышленниками и политическими партнерами. Ни судьба этого правительства в целом, ни какие-либо персональные амбиции его членов не должны повлиять на единство нашей проевропейской демократической команды. В коалицию объединялись не ради должностей, а ради принципов. По крайней мере, людям говорили именно так, не правда ли?», — задается вопросом Порошенко.

В завершение он подчеркивает, что назначения в новое правительство должны происходить при участии и поддержке всех фракций коалиции, на технократической реформаторской основе, из специалистов, лишенных политических влияний и лоббистских интересов.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня вечером Верховная рада заслушает отчет правительства Украины. После этого на голосование в парламенте может быть поставлен вопрос о недоверии правительству, если удастся собрать 150 подписей для инициирования такого голосования. Собственно для отставки правительства Яценюка Раде надо собрать 226 голосов.

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