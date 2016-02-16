Тверь, 16 февраля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В усиленном режиме работают дорожные службы в Тверской области 16 февраля — в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на дороги региона обеспечен максимальный выход специализированной дорожной техники.

kurskadmin.ru Уборка снега

В настоящее время на дорогах регионального и межмуниципального значения ведутся работы по их расчистке от снега, обработка противогололедными материалами.

По информации подрядных организаций, на данный момент в тех районах области, где продолжается выпадение осадков, задействовано более 200 единиц техники. Остальная техника находится в режиме готовности. Организовано усиленное дежурство ответственных сотрудников, ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе с помощью бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS.

По данным Тверского гидрометцентра, 16 февраля в отдельных районах Тверской области идет мокрый снег и дождь, во второй половине дня и 17 февраля прогнозируются усиление северо-западного ветра и понижение температуры воздуха. Следствием этого станет сильная гололедица на дорогах.

В пресс-службе облправительства обратили внимание, что сложные метеоусловия способствуют возникновению заторов на дорогах и росту числа аварий, в связи с чем жителям области рекомендуется соблюдать предельную осторожность при управлении транспортом, а по возможности и вовсе отказаться от дальних поездок.