Нижний Новгород, 16 февраля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Дума Нижнего Новгорода во исполнение федерального законодательства обязан будет принят положения, касающиеся декларирования депутатами сведений об имуществе и доходах.

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Как сообщает «КоммерсантЪ», предлагается обязать депутатов муниципального представительного органа, как главу города, его заместителей и членов контрольно-счетной палаты, подавать декларации о доходах и имуществе. Кроме того, им, как и государственным служащим, хотят запретить открывать и иметь счета в зарубежных банках, хранить в них ценности и «пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

На заседании комиссии по МСУ особый интерес вызвала норма о том, что депутаты теперь также обязаны информировать городскую думу о конфликте интересов. По мнению председателя комиссии по МСУ Ольги Балакиной, так или иначе это может коснуться многих депутатов-предпринимателей.

Формулировки понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» некоторые члены комиссии сочли довольно туманными, но в итоге проголосовали за вынесение вопросов на голосование. Как отметила юрисконсульт гордумы Ирина Маслова, ничего страшного в положении о конфликте интересов нет, так как депутаты принимают общие нормативные акты в отношении «неопределенного круга лиц», не касаясь каких-либо конкретных предприятий или предоставления им льгот.

«Очевидно, определенные опасения депутатов связаны с тем, что гордума практически полностью состоит из предпринимателей и бизнес многих так или иначе связан с бюджетом и муниципальными подрядами: кто-то из депутатов через подконтрольные им организации поставляет продукты питания в городские школы и детсады, кто-то участвует в строительстве, получает инвестконтракты и земельные участки и так далее — отмечает издание. — Некоторые депутаты опасаются, что такое участие силовики могут при желании трактовать как конфликт интересов, и антикоррупционное законодательство, вероятно, будет использоваться, как способ давления на неугодных в политическом конфликте».

Оптимисты, напротив, призывают «не демонизировать прокуратуру», которая следит за формальным исполнением ограничений, введенных законом «О противодействии коррупции».