Москва, 16 февраля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В России по данным на 1 февраля 2016 года по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 4 млрд 332 млн рублей и по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 760 млн рублей (на 21,3%). Долги по зарплате имелась перед 74 тыс. человек, сообщили в Росстате.

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В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 35% приходится на транспорт, 29% — на обрабатывающие производства, 19% — на строительство, 5% — на добычу полезных ископаемых, 4% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 3% — на научные исследования и разработки.

В январе долги по зарплате отсутствовали в 13 субъектах Российской Федерации, снизились — в 34 субъектах, выросли — в 37 субъектах, образовались — в одном субъекте Российской Федерации.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на г. Санкт-Петербург (699,0 млн рублей, или 19,8%), Приморский край (369,5 млн. рублей, или 10,4%), Новосибирскую область (179,7 млн рублей, или 5,1%), г. Москву (158,6 мл. рублей, или 4,5%), Иркутскую область (139,5 млн рублей, или 3,9%), Ивановскую область (117,7 млн рублей, или 3,3%).