Вашингтон, 16 февраля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Фьючерсы на фондовые индексы США развернулись к росту, отражая общемировую динамику увеличения спроса на рискованные активы. Об этом сегодня, 16 февраля, свидетельствуют данные торгов.

inzoloto.ru Рост на бирже

К 16:00 мск фьючерс на индекс DJIA вырос на 1,37% — до 16 131 пункта. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,44% — до 1885 пунктов. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,8% — до 4078,5 пункта.

Американские фьючерсы следуют за биржевыми индексами Европы и Азии, которые накануне также начали заметно расти на внутренних новостях. Американские фьючерсы догоняют Европу и Азию, так как 15 января биржи США не работали из-за национального праздника.

Не последнюю роль в росте фьючерсов на фондовые рынки сыграло заявление ОПЕК о сохранении в среднем в 2016 году объемы добычи нефти на уровне января текущего года и не превышать его. На этом заявлении нефть немного укрепилась.