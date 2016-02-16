Москва, 16 февраля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Намерение России совместно с ОПЕК заморозить параметры добычи нефти актуальное и эффективное при соблюдении множества «если», заявила 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Во-первых, заморозка происходит у январских максимумов, и для России остается потенциал даже к небольшому увеличению показателей добычи, а картелю придется сократить параметры. Весь январь ОПЕК работала с превышением квоты, и даже заморозка добычи не вызовет на рынке нефти вакуум предложения, так как его и так слишком много», — отметила она.

Аналитик обратила внимание, что у соглашения есть оговорки, согласно которым оно будет работать при условии присоединения к нему других стран-нефтепроизводителей.

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«Во-вторых, нужно понимать, что как только на рынке нефти освободится чья-то ниша, ее тут же займут конкуренты. От ОПЕК ждали урезания действующих квот, как меры более эффективной, но картель пока не готов к этому», — подчеркнула Бодрова.

По ее словам, сейчас рынок нефти отработает полученные факты и попробует выйти за пределы среднесрочного торгового диапазона $30,24−36,00. «Очень многое зависит от вечерних реакций американского рынка и утренних эмоций рынка Китая, как основного импортера нефтепродуктов», — добавила аналитик.

Напомним, что 16 февраля в Дохе министр энергетики РФ Александр Новак встретился с представителями стран, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Итогом переговоров стала договоренность заморозить добычу «черного золота» на уровне 11 января. Новак уточнил, что Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла готовы заморозить добычу нефти на уровне января, если другие производители присоединятся к этой инициативе.