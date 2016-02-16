Брюссель, 16 февраля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Депутат Европарламента (ЕП) от Великобритании Ричард Ховит в ходе своего выступления в Брюсселе на заседании комитета ЕП по международным делам заявил, что не выполняя обязательства по предотвращению притока беженцев в ЕС Турция угрожает Евросоюзу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Турция ставит европейский проект под угрозу», — сказал Ховит. Он пояснил, что Турция не только не выполняет свои обязательства, несмотря на выделение Анкаре от ЕС €3 млрд, но и депортирует беженцев из Сирии обратно.

Депутат предупредил, что эти факторы могут негативно повлиять на исход предстоящего в 2017 году референдума по вопросу о членстве Великобритании в ЕС.

Напомним центральные требования Лондона: отменить пособия мигрантам, расширение полномочий британского парламента перед Брюсселем и отказ от дальнейшего углубления интеграции. Если они не будут выполнены, Великобритания грозит покинуть ряды союза.