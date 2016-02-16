Москва, 16 февраля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Новые данные по спросу на углеводороды приводят к снижению цен на нефть, несмотря на все усилия со стороны производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, комментируя новость о том, что Россия и ОПЕК по итогам переговоров в Дохе договорились заморозить добычу нефти на уровне 11 января.

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«Соревнование между данными потребителей и словесными декларациями производителей все равно приведет к снижению цен на нефть. Потому что те данные, которые вышли по Китаю, просто сокрушительны: мы имеем 11% падение экспорта и 20% падение импорта у крупнейшего производителя мира. Это мощнейший удар по рынку. Какая-то заморозка добычи против этого — ничто», — заявил Колташов.

Никакого самостоятельного значения заявление о заморозке нефти не имеет, подчеркнул экономист. «На рынке нефти сейчас соревнуются словесные интервенции производителей и реальные данные потребителей нефти. Поскольку рынком правят не факты, а спекуляции на фактах, то мы вчера могли видеть, что цены на нефть росли на фоне китайских данных», — отметил Колташов. По его мнению, рынок фактически уже отреагировал на новость о заморозке.

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«Некоторые ожидали повышения на нефть сейчас, хотя оно уже произошло накануне», — добавил он.

Несмотря на то, что в дальнейшем общая ценовая динамика будет неблагоприятной, можно констатировать, что в краткосрочной перспективе производители достигли своей цели. «Падение цен, то уверенное, что шло на прошлой неделе, удалось остановить и развернуть обратно. Цена остается выше 30 долларов за баррель. Что в принципе, можно считать победой. И до конца зимы, наверное, несколько таких побед также будет сделано», — подчеркнул Колташов.

«После того, как цена будет снижаться несколько дней, могут последовать новые заявления производителей — например, что они снизят на полпроцента добычу в качестве предупредительной меры, чтобы привести рынок, так сказать, в чувство. И тогда цена вновь пойдёт вверх. Сейчас цена может опуститься до 29 долларов за баррель, а потом отскочить вверх вновь до 35», — добавил экономист.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия и ОПЕК по итогам переговоров в Дохе, состоявшихся утром во вторник, договорились заморозить добычу нефти на уровне 11 января. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра нефти Катара Мухаммеда бин Салех аль-Сад. Министр энергетики РФ Александр Новак уточнил, что условие для заморозки добычи — другие производители также должны присоединиться к этой инициативе.

Сразу после сообщения нефть Brent, поднимавшаяся до $35,5 за баррель, устремилась вниз, цены ушли ниже $34 за баррель.

За день до этого, 15 февраля, были опубликованы данные Главного таможенного управления КНР, согласно которым экспорт Китая в январе в годовом выражении сократился на 11,2%, а импорт на 18,8%. Это оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков и показателей декабря прошлого года.