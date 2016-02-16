Подольск, Московская область, 16 февраля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В понедельник, 15 февраля, у дома № 4 на Литейной улице в подмосковном Подольске от упавшей сверху наледи пострадала местная жительница. Упавшая на на нее наледь находилась на выступе балкона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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В доме, рядом с которым произошло ЧП, располагается управляющая компания «МУЖРП-5». Ее сотрудники первыми оказали женщине первую помощь и вызвали скорую. В травмпункте пострадавшая была полностью обследована, ей поставлен диагноз «ушиб мягких тканей грудной клетки». Госпитализация не требовалась.

По словам директора управляющей компании Ильи Скоморохова, наледь не могла быть замечена сотрудниками управляющей компании, поскольку упала с выступа балкона второго этажа.

В данный момент начато дополнительное обследование кровель, ограждение с соответствующей табличкой было вновь установлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в области произошел аналогичный случай. В момент, когда учитель физкультуры вел учащихся первого класса одной из школ подмосковного Королева на спортплощадку для катания на лыжах, с крыши здания школы на голову одной из девочек упала глыба льда. Ребенку был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, переломы теменной и височной кости.

В феврале рухнувшая с балкона глыба льда обрушила балкон жилого дома в подмосковном Чехове. Тогда обошлось без пострадавших.