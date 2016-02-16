Бухарест, 16 февраля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. «Объединение Молдавии и Румынии произойдет, когда румыны с обоих берегов Прута захотят жить в одном государстве», — заявил в интервью изданию Deschide экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, если это решение будет принято гражданами двух стран мирно и демократическим путем посредством референдума, то этому не станут противиться ни США, ни ЕС, ни даже Россия. Бэсеску напомнил, что согласно Хельсинскому акту 1975 года, «границы могут быть изменены мирными методами и по согласию сторон». «Но мы должны сказать открыто в контексте подхода к вопросу об объединении: Румыния была до Днестра».

Сегодня Москва, по его словам, заинтересована сохранить контроль над Приднестровьем, в то время как Молдавия интересует ее в куда меньшей степени. «Москва возьмет под свой контроль всю республику, только если эту возможность ей предоставят сами политики из Кишинева», — полагает Бэсеску.

Таким образом, главная опасность курсу на «евроинтеграцию» Молдавии, по его словам, исходит не из Москвы, а из самого Кишинева и его властей, которые Бэсеску когда-то поддерживал, но теперь не считает «проевропейскими» и полагает, что их время ушло.

Существование независимой Молдавии, по мнению экс-президента Румынии, следствие «несправедливости, совершенной двумя преступниками в прошлом веке». «Я всегда говорил это открыто и ответственно: мы — нация, живущая в разных государствах по воле Гитлера и Сталина, а объединение произойдет тогда, когда румыны по обоим берегам Прута захотят жить в одном государстве», — заявил он.

Без объединения с Румынией Молдавия, по словам Бэсеску, не войдет в ЕС и НАТО как минимум в течение ближайших 20 лет. «Объединение — это решение, которое может быстрее всего принести и безопасность, и лучшую жизнь гражданам на левом берегу Прута, и чем быстрее, тем лучше для обеих стран», — подвел итог экс-президент Румынии.

ИА REGNUM отмечает, что ранее молдавские и румынские СМИ писали о существовании плана «Объединение-2018», предполагающего присоединение Молдавии к Румынии под патронатом США к 100-летней годовщине румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. В посольстве США в Кишиневе причастность Вашингтона к данному плану опровергли.

Позже пропрезидентская Национал-либеральная партия (НЛП) Румынии представила документ под названием «Республика Молдова — приоритет политики Румынии». Документ предполагает фактическую интеграцию государственных структур двух «румынских» государств при формальном сохранении независимости Молдавии.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.