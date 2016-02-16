Заринск, Алтайский край, 16 февраля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Статья ИА REGNUM «Сезон смертей» наступил в наркологическом диспансере Заринска» послужила поводом для проведения доследственной проверки. Сразу трое пациентов этого алтайского медучреждения скончалось в период с 31 января по 12 февраля 2016 года.

Наталья Майбурова Здание наркодиспансера в Заринске

«По предварительным данным судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти мужчин в двух случаях явились нарушения сердечной деятельности. Третий пациент диспансера скончался в городской больнице от последствий алкогольной интоксикации», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

По итогам проверки будет дана надлежащая оценка действиям медицинского персонала наркологического диспансера и городской больницы на наличие признаков ненадлежащего исполнения ими профессиональных обязанностей при оказании реанимационной помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пациент, погибший 6 февраля 2016 года, нуждался в реанимационном уходе. Из-за отсутствия в диспансере дежурного анастезиолога-реаниматолога и кислорода, больного на «скорой» доставили в горбольницу Заринска. Но и там ему не оказали должной медицинской помощи. По словам реаниматолога на внешнем совместительстве — Валерия Рубанова, произошло это по причине того, что все места в реанимационном отделении на тот момент были заняты.

«Его бросили прямо к коридоре. Кричал, но никто не помогал. Мест не было. Умер в 11-ом часу ночи», — поделилась пережитым одна из родственников погибшего пациента.

Ранее о сложностях в работе персонала наркодиспансера известила также врач-нарколог диспансера Ольга Усольцева.

«В вечернее время врач-нарколог у нас остается один на один с пациентом. В одном лице он вынужден быть и врачом приемного покоя, и врачом экспертного отдела, и реаниматологом. Первый за годы смертельный случай у нас в прошлом году был. И причина — тоже в отсутствии реаниматолога и кислорода», — пояснила Ольга Усольцева. По ее словам, главврач диспансера — Ирина Другова — никаких выводов по поводу большой нагрузки и нехватки персонала не сделала. И как результат — сразу 3 смерти. Во всех случаях пациентов можно было попытаться спасти.

Еще один смертельный случай в горбольнице Заринска стал достоянием общественности в январе 2016 года. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины от болевого шока. Медицинскую помощь пациенту с переломом бедра ему не оказывали долгое время из-за отсутствия полиса.