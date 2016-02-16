Москва, 16 февраля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день существует потребность в новой региональной политической элите. Такую точку зрения высказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. При этом существует ряд проблем, которые мешают ей сформироваться. Эти вопросы и другие, связанные с парламентской избирательной кампанией обсуждают сегодня эксперты в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов и Дмитрий Журавлев в ходе круглого стола в ИА REGNUM

Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков обратил внимание участников круглого стола на негативные факторы, влияющие на политическую региональную систему в России. Например, речь идет о потребности усилить влияние на федеральном уровне. В связи с ней происходит борьба между губернатором и мэром. «Каждый желает продвинуть именно своего человека. Плюс у центра есть свои предпочтения», — заявляет Валерий Хомяков.

Эксперт привел пример выборов мэра Рыбинска. Он отметил, что праймериз соответствовал основным требованиям: наличие серьезных кандидатов, дебатов и других атрибутов. Однако, отметил политолог, происходящее в день голосования разочаровывало. Возле избирательных участков были образованы очереди, где представители российских СМИ выяснили, что «500 рублей на дороге не валяются». Более того, комиссия по подготовке праймериз объявляла о напечатанных 25 тысячах бюллетенях и о 10 тысячах, находящихся в запасе. Однако по итогам голосования было подсчитано около 37 тысяч голосов. В результате проигравший кандидат, не признавая и оспаривая результаты голосования, вышел из партии «Единая Россия» и лишился поста председателя бюджетного комитета. Таким образом, налицо использование административного ресурса (победитель является выдвиженцем губернатора), подчеркнул политолог.

Что касается обновления партийной элиты, то оно состоится, полагает Валерий Хомяков, но для обычных граждан важно качество обновления, поэтому следует ожидать доли разочарования и недовольства среди населения. Разочарования ожидает и политолог Максим Жаров, однако он делает акцент на недовольстве молодого поколения, которое являлось таковым еще 10 лет назад. Несмотря на различные проекты, направленные на обновление элиты, так называемая «молодежь» может ждать несколько лет, прежде чем ей дадут возможность участвовать в реальной политике, полагает эксперт.

Директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, в свою очередь, убежден, что элиту надо менять. Однако, приводя пример Тюменского законодательного собрания, он отметил, что представители региональных элит (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО) не заинтересованы в обновлении, так как сейчас на местах находятся люди, представляющие интересы элит. С новыми же людьми придется заново договариваться. В противовес мнению Валерия Хомякова, Евгений Забродин предположил, что обновление региональных элит может быть связано с коммунистами; генеральный директор Совета по национальной стратегии, напротив, считает, что говорить об обновлении со стороны ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» не приходится.

Напомним, сегодня, 16 февраля 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось второе заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Парламентская избирательная кампания и обновление элиты».