Киев, 16 февраля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилось 16 февраля на заседании Верховной рады с непривычной для неё причёской: она пришла в парламент с распущенными волосами.

facebook.com Новый образ Юлии Тимошенко

Это сильно изменило её внешность: все привыкли видеть Тимошенко с косой. Фото с новым имиджем она опубликовала на своей странице в Facebook.

Под снимком написано: «Сегодня в Верховной Раде». Судя по комментариям, многим понравилась её новая причёска.

Тимошенко возглавляет в украинском парламенте партию «Батькивщина». Тимошенко 55 лет (родилась 27 ноября 1960 года). Это первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины и в странах СНГ.