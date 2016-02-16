Ярославль, 16 февраля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Семь человек погибли, еще несколько — в больнице, разрушено пять квартир, а еще 20 повреждены частично в результате взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в Ярославле 16 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время спасатели уже завершают разбор завалов на месте взрыва. Власти объявили о выплате компенсаций жителям пострадавшего дома. Пока неизвестно, будет ли восстановлен пострадавший дом — это станет ясно после проведения экспертизы.

Тем временем, 17, 18 и 19 февраля в Ярославской области будет объявлен траур по погибшим. В регионе будут отменены развлекательные мероприятия, местные телеканалы снимут с эфира развлекательные передачи. Телеканал 1-й Ярославский откажется в эфире от рекламы.