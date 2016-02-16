Рино, США, 16 февраля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая перед избирателями в городе Рино (Невада, США), насмешила публику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Напомнив собравшимся сюжет одного из рекламных роликов на политическую тему, Клинтон залаяла — так она изобразила собаку, которая, согласно сюжету, реагировала на лживые заявления лаем, передаёт телеканал CNN.

Выступая перед избирателями, Клинтон начала рассказывать об услышанной несколько лет назад рекламе, которая очень запомнилась ей. Согласно сюжету, для проверки правдивости высказываний одна собака была специально обучена: она лаяла, когда слышала ложь.

Клинтон отметила, что ей тоже не помешала бы такая собака, которая бы фиксировала лживые доводы её оппонентов. «Великая рецессия вызвана слишком большим контролем на Уолл-стрит, аф, аф, аф!» — произнесла Клинтон. Её выступление вызвало большое оживление публики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон получила поддержку своей кандидатуры из неожиданного источника в штате Невада, когда Деннис Хоф выступил с инициативой под названием «Проститутки за Хиллари».