Краснодар, 16 февраля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае появится новая подстанция «Ново-Лабинская», которая расположится в Усть-Лабинском районе. Строительство подстанции 220 кВ с заходами ВЛ 220 кВ запланировано на 2018 год в объеме, предусмотренном инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015—2019 годов. Она создаст дополнительные резервы мощности для развития предприятий реального сектора экономики в самом районе и соседних районах края.

merko.ee Электроподстанция

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 16 февраля, соответствующее дополнительное соглашение в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве Кубани и ПАО «ФСК ЕЭС» подписали в Краснодаре вице-губернатор Андрей Алексеенко и заместитель председателя правления «Федеральной сетевой компании» Алексей Мольский.

Заместитель главы края напомнил, что компания — давний стратегический партнер региона — реализует на Кубани целый ряд масштабных проектов, способствующих эффективности работы и повышения надежности объектов электросетевого комплекса региона. Он также выразил уверенность, что новый современный энергообъект станет еще одной опорной точкой для социально-экономического развития края.

Добавим, что в рамках инвестиционной программы ФСК на территории Краснодара и Краснодарского края планируется возвести несколько крупных подстанций и проложить магистральные линии электропередачи. В течение ближайших пяти лет объем инвестиций компании на эти цели составит более 15 млрд рублей, из них порядка 6 млрд предполагалось профинансировать в прошлом году.

Так, две подстанции планируется построить в Краснодаре. Соглашение, согласно которому Федеральная сетевая компания вложит более 2,4 млрд рублей в строительство новой подстанции мощностью 220 кВ в перспективном промышленном районе кубанской столицы, было подписано в начале октября прошлого года на инвестиционном форуме «Сочи-2015». Под размещение электрической подстанции 220/110/10 кВ «Восточная промзона» определен земельный участок площадью около 5,2 га по ул. Тихорецкой на территории ВПЗ. В рамках реализации проекта предполагается установить два автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 200 МВА каждый, два трансформатора 110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый с заходами высоковольтных линий 220 кВ Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат 1 и2.

В числе проектов на перспективу — также строительство подстанции 220 кВ «Западный обход» на территории Краснодара.

Справка: Федеральная сетевая компания, входящая в группу компаний ОАО «Россети», является оператором Единой национальной электрической сети России, занимается передачей электроэнергии, а также оказывает услуги технологического подключения. Компания обеспечивает энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн км.