Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Показатели регистрации ипотеки в Ростовской области сократились на 30%. Об этом свидетельствуют данные облправительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

becar.ru Многоквартирный дом

Так, за 12 месяцев 2015 года в регионе было выдано 15 тыс. 905 кредитов на жилье. По сравнению с 2014 годом, пользоваться такой возможностью покупки недвижимости жители региона стали в разы меньше. Так, объем выданной ипотеки снизился на 30%. За период с января по декабрь 2014 года жителями региона получено 24 тыс. 210 ипотечных кредитов.

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Сократился за год и объем выданных кредитов: в 2015 году показатель равен почти 24,6 млрд рублей, в 2014-м было около 39 млрд рублей. Выросла и средняя ставка по кредиту — с 12,6% до 13,3%.

Напомним, что тревожная динамика наблюдалась в донском регионе уже по итогам первого полугодия 2015 года. Тогда спрос на ипотеку сократился вдвое.