Москва, 16 февраля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день существует потребность в новой региональной политической элите, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. Об этом он заявил в ходе круглого стола в ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов и Дмитрий Журавлев

Однако существует ряд проблем, которые мешают этой элите сформироваться, добавил политолог. Тем не менее, полагает он, в 2015 году отмечается улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами: в частности, появилось больше новых политических игроков. В свою очередь, директор Института избирательных технологий Евгений Сучков подчеркнул, что на сегодняшний день в России любая областная администрация является номенклатурой, а не элитой. Элита, по мнению политтехнолога, должна формироваться в результате борьбы, конкуренции. На данный момент, по мнению Сучкова, в «большинстве российских партий доминирует номенклатурный отбор». Экономические проблемы в регионах эксперт связывает именно с ним. «Обновление элиты превратилось в мантру», — заявил Евгений Сучков. С его точки зрения, неясность целей, проектов, модели государственного и регионального развития, присущие партиям, вызывают недоумение.

«Праймериз — это предвыборный проект, который решает такие задачи, как обеспечение узнаваемости кандидатов, выявление и фиксация сторонников. В связи с этим праймериз не будет работать в минус оппозиции, даже скандалы будут работать на нее», — добавил Сучков. С этим не вполне согласился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, задавший вопрос: «Борьба должна быть ради борьбы или ради результата?» Наличие номенклатуры не является основной проблемой, полагает он. Праймериз же — это результат «молодости» политической системы России, которая существенно отличается от американской, которой свойственна структурированность и выстроенность.

По мнению Дмитрия Журавлева, административный ресурс не является монополией центра: партийных выдвиженцев определяет местная региональная элита, а не Москва. В целом, полагает политолог, именно фактор региональной элиты определяет многовекторность происходящего: партийная борьба, противоречия между губернатором и представителями элиты. Кроме того, эксперт убежден, что «возможность обновления (партийной элиты) существует» в России, а вот «используем ли мы ее или нет, скоро узнаем».

Напомним, сегодня, 16 февраля 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось второе заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Парламентская избирательная кампания и обновление элиты».