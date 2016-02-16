Москва, 16 февраля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Существующая система формирования присяжных далека от совершенства. Об этом 16 февраля в ходе семинара-совещания российских судей заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, данная система неэффективна, и необходимо расширить сферу деятельности присяжных.

Также президент отметил, что проблемы, которые вынудили российское руководство провести судебную реформу, постепенно решаются: «Полагаю, что особое внимание будет уделено анализу хода реформы в сфере судоустройства. Она началась в 2014 году и за прошедшее время сделано не мало, но главное последовательно преодолеваются те проблемы, которые собственно и послужили причиной проведения этих преобразований».

Он напомнил о совершении важных принципиальных шагов по обеспечению единства толкования норм права и достижения единообразия судебной практики. По словам главы государства, с 1992 по 2002 год было проведено двенадцать пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов по согласованию позиций, однако с 2005 года усилилось соперничество между судами.

Путин подчеркнул, что формирование единой высшей инстанции позволило вынести судебную власть на новый уровень развития. При этом президент считает недопустимым подрыв авторитета судебной власти, хотя каждый имеет право на выражение своего несогласия.

Помимо этого, глава государства подписал распоряжение о рабочей группе по мониторингу правоприменения в сфере предпринимательства, а также призвал к активности в формировании и комплектации штата судей, в особенности для арбитражных судов.

Президент призвал подумать о декриминализации ряда статей УК РФ небольшой общественной опасности и не лишать обвиняемых свободы по таким статьям.

Судьям, которым какие-либо интересы мешают соблюдать закон, Путин посоветовал найти другое место работы.

Напомним, суд присяжных — это институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы права. Суд присяжных рассматривает уголовные дела по обвинениям, как правило, в тяжких преступлениях в первой инстанции. В РФ суд присяжных возможен только в уголовном судопроизводстве.