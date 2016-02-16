Москва, 16 февраля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, по итогам встречи Саудовская Аравия и Россия договорились заморозить добычу нефти на январских уровнях, чтобы не допустить дальнейшего роста предложения сырья на рынке и падения цен. После сообщения котировки резко пошли вниз, этого следовало ожидать, считает аналитик Альпари Анна Кокорева.

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«Договоренность была достигнута с оговоркой и будет действовать только в том случае, если остальные страны не будут пользоваться сложившейся ситуацией и наращивать добычу, в то время как крупнейшие добывающие страны в мире ее заморозили», — отметила Кокорева.

«В данной ситуации сработало простое рыночное правило «покупай на ожиданиях, продавай на событиях». Крупные инвесторы владели информацией гораздо раньше, чем она дошла до широкой общественности. Однако падение цен по итогам встречи не значит, что оно продолжится и в последующие дни. Наоборот, договоренность о замораживании добычи в среднесрочной перспективе будет поддерживать цены на нефть и не позволит им опуститься ниже текущих уровней», — полагает эксперт.

«Если к договоренностям России и Саудовской Аравии присоединится еще ряд стран, то котировки получат новый шанс на рост. Рубль в этой ситуации будет следовать за нефтяными котировками. Поскольку опасность падения цен на нефть ниже локальных минимумов миновала, то и рублевые пары вряд ли обновят свои вершины. До конца февраля рубль будет укрепляться, — предположила Кокорева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля профильные министры ряда стран ОПЕК и России провели переговоры по ситуации на рынке нефти в столице Катара Дохе. В ходе переговоров ОПЕК и РФ договорились «заморозить» добычу нефти на уровне 11 января 2016 года.

Отметим, нефть сорта Brent утром 16 февраля достигала отметки $35,51. После информации об итогах переговоров между ОПЕК и Россией к 14:00 мск актив скатился к $34,00 за баррель.