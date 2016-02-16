Ярославль, 16 февраля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. С завтрашнего дня в Ярославской области будет объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко.

«Жертвами трагедии стало уже 7 человек, в том числе двое детей. Обрушение секции подъезда пятиэтажного жилого дома. Основная версия — взрыв бытового газа. Спасатели продолжают работу по разбору завалов, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Скорбим по погибшим…», — говорится в сообщении заместителя губернатора.

В регионе будут отменены развлекательные мероприятия, местные телеканалы снимут с эфира развлекательные передачи. Телеканал 1-й Ярославский откажется в эфире от рекламы.