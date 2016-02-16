Бухарест, 16 февраля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Румынская государственная авиакомпания Tarom объявила о прекращении рейсов из Румынии в Россию с 27 марта 2016 года.

100500miles.ru Самолет «Tarom»

Рейсы «Москва — Бухарест» и «Бухарест — Москва» будут выполняться только российской компанией «Аэрофлот». Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо «Tarom» в агентства по продаже билетов.

«С 27 марта 2016 года рейсы на маршруте Москва — Бухарест; Бухарест — Москва будут выполняться только авиакомпанией «Аэрофлот», — говорится в письме.

Отмечается, что румынский авиаперевозчик будет выступать партнёром по договорам код-шеринга. Оператором будет «Аэрофлот», а Tarom — его маркетинговым партнёром.