Стамбул, Турция, 16 февраля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Стамбульский суд арестовал троих граждан Армении за нападение на пожилую армянскую пару в Стамбуле, сообщает армянская газета Стамбула «Акос».

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Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 15 человек, 12 из которых женщины. Задержанные были допрошены, после чего прокуратура вынесла постановление об аресте троих из них: Артура А., Арама Е., Сергея Б. 12 женщин отпущены под судебный надзор.

Газета «Акос» напоминает, что 6-го февраля в квартале Шишли в Стамбуле бандиты напали на дом пожилых супругов Акопа и Седы-Аиды Демирджи. Они украли из дома ценные вещи и 100 тысяч лир ($34 тысяч). Супруги были связаны, в результате чего Акоп Демирджи задохнулся, а Седа-Аида Демирджи с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

О происшедшем сообщил служитель, которому супруги не открыли дверь в обычное время.

После преступления полиция начала расследование, были изъяты записи с камер наблюдения в квартале. Стало известно, что нападавших было трое, которые позже арендовали машину и уехали в Трапизон, где и были обнаружены и задержаны. Они намеревались с фальшивыми документами перейти грузинскую границу.

10-го февраля прокуратура Трапизона распространила заявление, в котором говорится, что из восьми арестованных пятеро — женщины, все они являются гражданами Армении. Это Артур А., Арам Е., Сергей Б., Марианна Е., Лида Б., Наргиз Б., Арминэ М., Кристина М. Один из преступников был служителем в доме Демирджи. По предварительной версии, именно он организовал преступление.

МИД Армении подтверждает сведения о том, что задержанные по обвинению в нападении на армянскую семью в Стамбуле лица являются, по предварительным сведениям, гражданами Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. «По предварительным сведениям, среди задержанных по обвинению в нападении на армянскую семью в Стамбуле есть граждане Армении. Возможность оказания консульской помощи ограничена отсутствием дипломатических отношений», — сказал Тигран Балаян.

Комментируя нападение на армян в Стамбуле аналитик по региональным проблемам, герой Арцахской войны Саргис Ацпанян заявил, что убийство армянином армянина — беспрецедентный случай в истории Турции. «Примечательно, что Седа-Аида Демирджи, супруга скончавшегося Акопа Демирджи слышала армянскую речь и понимала, кто совершил нападение на их дом, однако она была настолько благородна, что в полиции ни словом не обмолвилась об этом, так как коренные армяне Стамбула знают, что значит турок и никогда не предадут своего соотечественника, даже «отличившегося» подобным поведением», — отметил Ацпанян. И в этом контексте он добавил, что ему стыдно за подобные поступки соотечественников, которые позорят честное имя армянина.