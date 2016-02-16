Киев, 16 февраля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Падение валового внутреннего продукта на Украине составило в 2015 году 10% по сравнению с 2014. Так министерство экономического развития и торговли оценило уровень ВВП за минувший год. Об этом заместитель министра Юлия Ковалив сообщила на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как отметила Ковалив, в целом, согласно расчетам, Минэкономразвития Украины по результатам минувшего года падение ВВП замедлено до 10%. «В то время как в начале года мы имели падение на 17,2% (первый квартал)», — подчеркнула замминистра.

По словам Ковалив, несмотря на то, что Украина переживает сложную экономическую ситуацию, замедление падения уровня внутреннего валового продукта произошло благодаря относительной макроэкономической стабилизации в стране, которое было достигнуто совместными усилиями правительства и НБУ.

Напомним, что ранее госслужба статистики сообщила, что в четвертом квартале 2015 года по сравнению с четверным кварталом 2014 года ВВП уменьшился на 1,2%, притом, что падение продолжалось на протяжении всего финансового года. Так, в третьем квартале падение ВВП составило 7%, во втором упало на 14,6%, а в первом на 17,2%.

Украинский Нацбанк сообщал, что уровень уменьшения внутреннего валового продукта составил 10,5%. Однако Национальный банк на 2016 год прогнозирует для Украины рост ВВП на 1,1%, а в 2017 на 3%.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 1 февраля глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Юрий Луценко заявил, что из-за «конфликта с Россией» украинская сторона потеряла за 2014 и 2015 года уже более 40% своей экономики. По словам Луценко, 20% промышленного потенциала страна потеряла в первый год войны «из-за оккупации». В 2015 году потеря составила еще 20% промышленности вследствие закрытия Россией рынков для украинских товаров.

«Нацбанк есть за что критиковать, но если половина экономики перестала работать, то гривна будет дальше падать. Главное задание правительства — заняться восстановлением экономического роста», — подытожил глава фракции БПП.