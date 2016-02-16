Москва, 16 февраля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В МВД и в Госдуме призывали не политизировать уточнение законодательства о демонстрациях, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Представляя законопроект в Госдуме, замглавы МВД Игорь Зубов отметил, что инициатива направлена на устранение правовых пробелов. «Закон не носит ограничительного характера», — заверил он, отметив, что действующие нормы уже регламентируют процесс подачи заявок на проведение митинга.

belrace.ru Автопробег

Отметим, что обсуждаемым Госдумой в первом чтении законопроектом правительство предлагает отнести автопробег к демонстрациям, а установление палаток — к пикетированию.

«Законопроект укрепит систему мер, обеспечивающих реализацию прав граждан, повысит уровень законности на всех этапах организации, проведения публичных мероприятий в их разнообразных формах», — уверен замглавы МВД.

«Изменения носят технический характер», — подчеркнул со своей стороны первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов («Единая Россия»). Он предостерег от излишней политизации вопроса. «Например, появляется ли автоколонна с детьми, которая двигается в летний лагерь, а на ней есть символика партийная, является ли это митингом. Любую идею можно довести до абсурда. Нет, не является», — привел пример парламентарий.

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) в ходе дискуссии провел аналогию с палаточными городками в Киеве — законопроект был разработан после событий на Украине. «Я хочу напомнить, с чего начинался развал Советского Союза… Вспомним палаточные городки на Майдане… К чему это привело?» — ответил на замечание Зубков, заверив, что в случае опасности повторения подобных событий в России все меры будут приняты.

Депутат Госдумы Владимир Федоткин (КПРФ) выразил обеспокоенность, подпадут ли под закон разъезжающие с флагами на машинах в день ВДВ. «Ни машины с флагами ВДВ, ни машины с флагами КПРФ, ни машины с флагами «Единой России» не подпадают под массовые мероприятия, и такие акции не будут пресекаться, если они не будут нарушать правила дорожного движения», — заверил представитель МВД.

Касаясь введения системы «Платон», в МВД заверили: «Закон разрабатывался задолго до акции дальнобойщиков». «Наоборот, он дает возможности законного проведения акции, например, с участием автобусов», — сказал Зубов.

Представитель МВД также заверил, что «закон не запрещает ни палаточных городков, ни автопробегов». «Он просто четко говорит: в такой-то форме это является массовым мероприятием. Если это массовое мероприятие, — будьте любезны, в установленном порядке заявитесь, получите соответствующее согласие органа исполнительной власти по месту проведения. Не более того», — заявил Зубов.

Голосование состоится после 17:00 мск.