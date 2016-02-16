Киев, 16 февраля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Даже в случае вынесения вотума недоверия правительству Украины, Арсений Яценюк останется премьер-министром, заявил журналистам в кулуарах парламента народный депутат Украины Николай Томенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению депутата, около 250−270 нардепов готовы признать работу правительства неудовлетворительной — но это не означает автоматической отставки Кабмина.

«После признания работы правительства неудовлетворительной надо рассмотреть вопрос о резолюции недоверия. Надо зарегистрировать 150 подписей, и потом — не буду пересказывать все статьи регламента — но, по моим подсчетам, не меньше 10 дней надо для того, чтобы подготовить ее к вынесению в Верховную раду», — сказал депутат.

По словам политика, вопрос судьбы правительства перенесется минимум на месяц, потому что парламент Украины просто не будет работать.

«Открою вам страшную тайну… депутаты во главе с председателем Верховной рады едут учиться парламентаризму в Европарламент на неделю. Таким образом, Рада не будет работать три недели. Ближайшее заседание парламента после этой недели состоится 15 марта. Поэтому самый быстрый вариант вероятного развития процедуры недоверия, а следовательно, отставки правительства Яценюка, возможен 15 марта. Это при условии, если все процедуры будут выполнены», — сказал Томенко.

Депутат уверен, что, в случае недовольства парламента Яценюком, премьер может стать «хромой уткой», но окончательной отставки прямо сегодня ждать не стоит.

«Итак, пока депутаты будут перенимать европейский опыт, пока в администрации президента будут торговаться с командой Яценюка, пока украинский народ будет мучиться, правительство будет оставаться работать. Более того, я не до конца уверен, что такое голосование 15 марта будет результативным. Поэтому сегодня это такое первое действие шоу, которое называется «начало отставки правительства Яценюка», оно сегодня начнется с признания деятельности правительства неудовлетворительной, но когда закончится — никто не знает. Мне кажется, даже режиссеры не знают, когда это закончится», — сказал Томенко.

При этом он отметил, что депутаты Рады так и не могут договориться о кандидатуре следующего премьера. А потому разногласия лишь нарастают, что приближает перевыборы украинского парламента.

«Если после появления этого «правительства хромой утки» на Украине не договорятся ключевые игроки, то тогда альтернативы у нас такие: или Яценюк дальше остается в переформатированном правительстве, или Украина выходит на досрочные парламентские выборы. Потому что я не вижу понимания в середине даже тех фракций, которые инициируют отставку. Не вижу понимания, каким должно быть правительство, кто будет премьер-министром, какова политика этого правительства и так далее. Поэтому мы сейчас, с сегодняшнего дня вступаем в такой системный кризис, и как из него выйти — я думаю, никто не знает. И вероятность отставки правительства, и вероятность досрочных выборов растет, но это не факт, что и первое, и второе состоится. То есть фактически шоу только сегодня начинается», — сказал Томенко.

Напомним, сегодня Верховная рада заслушает отчет правительства Украины. После этого на голосование в парламенте может быть поставлен вопрос о недоверии правительству, если удастся собрать 150 подписей для инициирования такого голосования. Собственно для отставки правительства Яценюка Раде надо собрать 226 голосов.