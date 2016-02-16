Якутск, 16 февраля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Якутские коммунисты не намерены сотрудничать со справороссами

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Коммунисты региона не собираются идти на соглашения со «Справедливой Россией». С таким заявлением выступил руководитель фракции КПРФ Виктор Губарев. Он отметил, что партия «Справедливая Россия» закулисно добивается для своего кандидата в Государственную думу от Якутии незаконных привилегий, уговаривая другие политические партии отказаться от выдвижения своих кандидатов в альтернативу их кандидату. На такой фарс коммунисты не пойдут, пишет ИА YakutiaMedia.

«Мы считаем, что заключение подобного рода соглашений со стороны «Справедливой России» является грубым нарушением прав и свобод при проведении выборов в законодательный орган государственной власти страны. Мы, коммунисты Якутии, не раз убеждались в том, что обещания в дружбе и согласии спрведливороссов заканчивались обманом. Еще ни одного слова своего они не сдержали», — добавил Виктор Губарев.

Он считает, что нельзя допускать сговора, который превратит избирательную кампанию в фарс. «Сегодня, когда в списке главных и обоснованных страхов и беспокойства россиян — боязнь потерять работу, инфляция и рост цен, низкий уровень жизни, бюрократия и коррупция, преступность, ситуация в сферах здравоохранения и культуры, судьба будущего подрастающего поколения и самой России, когда все эти и другие значимые проблемы связаны с нестабильностью экономической и социальной сферы, возникают попытки поставить под вопрос легитимность будущего нового состава Государственной думы и, соответственно, всех в последующем принятых ею решений. Мы не можем этого допустить!» — заверил главный коммунист Якутии.

Сбербанк наградил мужчину, предотвратившего ограбление отделения

Управляющий Якутским отделением Сбербанка Владимир Шевелёв в торжественной обстановке вручил награду Станиславу Давыдову, обезвредившему вооруженного грабителя в одном из отделений банка.

«Ваш поступок заслуживает самой высочайшей оценки. Благодаря вашему мужеству и неравнодушию к попавшим в беду удалось избежать трагедии, в которой могли погибнуть или пострадать люди», — цитирует главу регионального Сбербанка News.Ykt.ru. По словам Станислава Давыдова, сумма вознаграждения составила более 5 тысяч рублей.

Напомним, 12 февраля на дополнительный офис Сбербанка №29 города Якутска на улице Федора Попова, 6 было совершено вооруженное нападение. Злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал денежные средства у работников банка. Благодаря умелым действиям Станислава Давыдова, обезвредившего нападавшего, в ходе инцидента никто не пострадал.

«Я действовал не то что бессознательно, а автоматически. Сработал какой-то условный рефлекс — все-таки два года службы на Северном Кавказе не прошли бесследно. Мне сейчас говорят, мол, зачем сильно бил. Действительно, крови было много, потому что бил наверняка, сильно, я же не знал, что у него с собой — нож, боевое оружие, может, даже взрывчатка. Нужно было воспользоваться шансом. Я не видел, что грабитель был пьян», — цитирует Станислава Давыдова NVPress.ru.

Спасшего 14 человек якутянина назвали гордостью России

Героем дня стал мастер электросетей из Якутии Назарий Необутов. В январе 2016 года он спас 14 человек, машина которых провалилась под лёд. Водитель УАЗа забыл об опасном участке зимника, машина провалилась, и люди стали стали медленно уходить под воду. «В полной темноте вода прибывала с каждой секундой все больше, началась паника», — публикует рассказ героя ЯСИА.

Автомобиль наполовину уже был под водой, когда люди, помогая друг другу, вылезали в единственную дверь. В машине были пожилые женщины и пятеро детей. Старшие ребята помогали всем выбираться. Многие получили сильные ушибы, но шок не давал даже думать об этом. Кто выбирался последними, были насквозь мокрыми, а на улице на тот момент минус 45 градусов. «Невозможный холод и ветер на реке — полное отчаяние. Дети уже даже не могли плакать, они так замерзли, что просто дрожали, как при сильном жаре. Представьте, час ночи, самая ближайшая деревня Столбы за 10 километров от места происшествия. Я даже не хочу думать, что могло бы с ними произойти… Нам повезло: в тот день я был на отцовской «Тойоте». Уже в первую поездку смог забрать десять человек: тех, кто сильно промок, детей и женщин. Затем вернулся еще за четверыми ребятами. В деревне нам помогли, все отогрелись, успокоились», — рассказал Назарий Необутов, работник «Якутскэнерго».

В Якутске закрывается филиал университета

Более тысячи студентов будут переведены в Северо-Восточный федеральный университет по причине возможного закрытия филиала Байкальского государственного университета экономики и права (БГУЭП) в Якутске.

Как пишет NVPress.ru, проблемы в Якутском филиале БГУЭП начались с прошлого года. В головном вузе сменилось руководство. По информации источника СМИ в преподавательской среде, директор Якутского филиала Людмила Цой не смогла найти общего языка с новым руководителем головного вуза. В течении года у филиала отзывались Рособрнадзором аккредитации и сертификаты на образовательную деятельность. В СВФУ поступило письмо за подписью руководителя Байкальского государственного университета, в котором он сообщает о закрытии филиала в Якутске и просит принять его 1115 студентов. «Учитывая значительную удаленность Якутского филиала БГУ и наличие в г. Якутске крупного федерального университета, а также политику Министерства образования и науки РФ по оптимизации филиальной сети вузов страны и повышению качества образовательного процесса, Ученый совет Байкальского государственного университета принял решение ходатайствовать перед учредителем о прекращении деятельности филиала БГУ в г. Якутске», — так аргументировали решение закрыть филиал вуза.

Напомним, в августе прошлого года Рособрнадзор лишил Якутскую сельхозакадемию (ЯГСХА) аккредитации на несколько образовательных направлений, среди которых «юриспруденция», «экономика и управление» и «туризм». Более 400 студентов, обучавшихся на «закрытых» направлениях, были переведены в СВФУ, еще некоторая часть — в Якутский филиал БГУЭП. Что в дальнейшем будет с ними, пока неизвестно. Также нет информации и по имущественному комплексу филиала.

В Якутии за январь похитили электроэнергии на 8 млн рублей

259 фактов неучтенного потребления электрической энергии выявили специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Общий объем ущерба составил 1,6 млн кВт⋅ч, что оценивается в 8,3 млн рублей, пишет YAKUTIA.INFO. Из этой суммы нарушители компенсировали 5,7 млн рублей.

За первый месяц нынешнего года составлен 41 акт о безучетном и бездоговорном потреблении 559 тысяч кВт⋅ч со стороны организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма начислений превышает 4,3 млн рублей. В течение января юридическими лицами в досудебном порядке возмещено 2,6 млн рублей.

За этот же период пресекли 218 случаев хищения электроэнергии среди физических лиц, которые незаконно потребили более 1 млн кВт⋅ч электроэнергии, ущерб исчисляется 4 млн рублей. Нарушители в досудебном порядке оплатили более 836 тысяч кВт⋅ч, возместив 3 млн рублей.