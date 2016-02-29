Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Из театра Долби в Лос-Анджелесе продолжается прямая трансляция вручения кинопремии «Оскар». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победа достаётся драме «Сын Саула» венгерского режиссера Ласло Немеша.

Цитата из к/ф «Сын Саула». реж. Ласло Немеш. 2015. Венгрия, США, Франция, Израиль, Босния-Герцеговина Взгляд

Дебютант в полном метре Ласло Немеш когда-то работал помощником знаменитого венгерского режиссёра Бела Тарра. Первый успех начинающему Несмешу принес его короткометражный фильм «Каунтерпарт» 2008 года, представленный на кинофестивалях в Бухаресте, Бергамо и Валенсии.

Цитата из к/ф «Сын Саула». реж. Ласло Немеш. 2015. Венгрия, США, Франция, Израиль, Босния-Герцеговина Саул Аусландер

Работать над сценарием «Сына Саула» Немеш начал ещё с 2011 года. По словам режиссёра, ему хотелось снять нечто значимое для него самого и для других поколений: «Это поколение не рассматривает истории о выживании через призму травмы холокоста. Это поколение мало знает о том, что было, так что оно стоит как бы особняком. Нашей задачей было попытаться вычленить историю из учебников и перенести ее в настоящее, сфокусировавшись на одном человеке, не отвлекаясь на все, что мы хотим сказать и показать».

Фильм показывает два дня из жизни заключенного в Освенциме Саула Аусландера. В концлагере он член зондеркоманды — один из тех людей, которым давали условия жизни чуть лучше, чем остальным. За это зондеркоманды выполняли работу, от которой у немецких солдат сдавали нервы: сжигали и убирали трупы прибывших евреев. Однажды Саул видит мальчика, похожего на сына, и пытается похоронить его как подобает.

Цитата из к/ф «Сын Саула». реж. Ласло Немеш. 2015. Венгрия, США, Франция, Израиль, Босния-Герцеговина Приговор

Фильм был высоко оценён кинокритиками и получил большое количество наград, в числе которых «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке» и четыре приза Каннского фестиваля, включая «Большой приз жюри».

Британский кинокритик Питер Брэдшоу считает, что по силе воздействия «Сына Саула» можно сравнить с такими фильмами, как «Иди и смотри» Элема Климова и «Без судьбы» Лайоша Кольтаи.

Продюсерами картины выступили Габор Райна, Габор Шипош, Кристина Пинтер. В фильме снимались Геза Рёриг, Левенте Молнар, Урс Рехн, Тодд Шармон.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в шорт-листе «Оскара» были также представлены: