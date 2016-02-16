Барнаул, 16 февраля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия Барнаула завтра 17 февраля, намерена расстаться с 23-мя из 24-х представителей участковых избирательных комиссий (УИК), уличенных в нарушении выборного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Алтайского края Юрий Сметанин.

Пресс-служба КПРФ Поименный список нарушителей выборного законодательства в УИК Индустриального района Барнаула

Ранее в алтайском отделении КПРФ заявили, что на губернаторских выборах 2014 года закон нарушался в трети избирательных участков Индустриального района Барнаула. Но только в феврале 2016 года коммунисты получили на руки судебные решения с подтверждением своей правоты.

«Теперь эти люди должны быть выведены из состава УИК и в течение года они не могут входить в избирательные комиссии любого уровня», — подчеркнули в КПРФ.

Поименный список нарушителей, привлеченных судом к административной ответственности, составленный коммунистами, редакция ИА REGNUM направила в избирком. Выяснилось, что все, кроме одной указанной в нем персоналии, выборное законодательство действительно нарушали.

«Только по председателю УИК №120 Филипповой судом вынесен оправдательный приговор. Что касается остальных, то они будут выведены из состава УИК. Идет нормальный рабочий процесс, никто нарушителей не собирался укрывать», — пояснил Юрий Сметанин.

Он также отметил, что работу по «выбраковке» представителей УИК осложняет то обстоятельство, что суды не обязаны уведомлять избирательную комиссию о подтвержденных нарушениях.

«Но у нас еще достаточно времени, чтобы самим актуализировать все списки. И мы эту работу уже проводим. Где-то председатель УИК стал депутатом, кто-то из скончался. Резерв имеется — будем заменять», — подчеркнул заместитель председателя Алтайкрайизбиркома.

В отличие от аппарата избиркома, коммунисты не только довели до общественности список персон, которые подлежат исключению из состава УИК на предстоящих выборах, но и выявили некую закономерность: на участках нарушителей были отмечены рекордные цифры — проценты голосов за действующего главу региона Карлина.

Напомним, кроме депутатов Государственной думы РФ, на Алтае в единый день голосования будут выбирать также депутатов Алтайского краевого законодательного Собрания.