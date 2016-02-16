Ярославль, 16 февраля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве в жилом доме на улице 6-й Железнодорожной в Ярославле достигло 7 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий ЧП. Среди погибших подросток и ребенок 5 лет.

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Разбор завалов продолжается, информация о числе погибших постоянно меняется. Несколько минут назад спасатели обнаружили под обломками тело женщины. По предварительной информации, в обрушившихся квартирах могли находится от 12 до 17 человек.

Шансов обнаружить живых крайне мало, сказал ранее губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.