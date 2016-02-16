Киев, 16 февраля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) начали сбор подписей за отставку украинского кабинета министров. Об этом, как передает RT, сообщил депутат от БПП Мустафа Найем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Решение нашей фракции об отставке правительства было принято позднее, чем это приняла «Самопомощь», поэтому мы инициировали свои подписные листы, и сейчас будут собираться подписи, — говорит он. — Цель у нас одна».

«Поэтому я не думаю, что у нас возникнет проблема с объединением этих подписных листов, — добавил Найем. — Я уже подписал и думаю, что многие мои коллеги тоже подписали».

Напомним, сегодня в парламенте Украины в ближайшее время будет заслушан отчет Арсения Яценюка о деятельности правительства в 2015 году. Если депутаты не одобрят отчет, они могут отправить правительство в отставку. Для вынесения этого вопроса в сессионный зал сначала нужно собрать 150 подписей. Потом — собственно за отставку нынешнего состава правительства — нужно 226 голосов.