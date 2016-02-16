Москва, 16 февраля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на положительной территории сегодня, 16 февраля. Это происходит потому, что участники рынка ожидают итогов встречи в столице Катара между министром энергетики России Александром Новаком и министром нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими, считает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Цены на нефть сейчас находятся на таких низких уровнях, что стороны просто вынуждены искать какие-то решения и компромиссы, — заявил Полховский. — У Саудовской Аравии и России до недавнего времени не было плацдарма для переговоров. Они по-разному смотрели на ситуацию на рынке нефти и находились по разные стороны баррикад в геополитическом конфликте в Сирии. Однако успешный ход боевых действий в Сирийской Республике мог существенно изменить положение вещей и сформировать почву для серьезных переговоров».

При этом, по его мнению, для того чтобы преодолеть сопротивление 40 долларов за баррель факта только одних переговоров не достаточно. Для этого нужны конкретные решения по устранению дисбаланса между спросом и предложением, который в январе достиг 2 миллионов баррелей в сутки.

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«Если стороны договорятся о том, что не будут больше наращивать добычу, то котировки останутся в диапазоне 30−40 долларов и начнут рост ближе ко второй половине 2016 года. Если же удастся приблизиться к решению по сокращению добычи на 1 миллион баррелей в сутки и более, то контракты будут иметь все шансы начать формировать восходящий тренд в район 50 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 февраля, профильные министры ряда стран ОПЕК и России проводят переговоры по ситуации на рынке нефти в столице Катара Дохе. Речь будет идти о сокращении добычи и остановке падения цен на нефть. На ожиданиях снижения добычи ОПЕК котировки эталонных марок растут на электронных торгах в Лондоне и Нью-Йорке. К 11:25 марка Brent выросла до $35,29 за баррель, WTI — до $31,04 за баррель.