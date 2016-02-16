Магнитогорск, Челябинская область, 16 февраля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Некоторые банки используют для вывода средств кибератаки. Об этом на проходящем в челябинском Магнитогорске VIII Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» 16 февраля заявил заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме вывода средств кредитные организации также стремятся скрыть предыдущие преступления или ошибки. По словам Лунтовского, только в четвёртом квартале 2015 года со счетов клиентов было похищено более полутора миллиардов рублей. Три банка, которые подвергались кибератакам, лишились лицензий, пишет Интерфакс.

По словам зампреда Центробанка, значительная активизация криминалитета в этой сфере наблюдается с августа 2015 года. «Естественно, нас тревожит эта ситуация», — отметил Георгий Лунтовский.

VIII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы» проходит с 15 по 20 февраля в Магнитогорске. Среди его участников представители Федерального собрания России, Банка России, Фонда «Сколково», государственных структур, коммерческих банков и так далее.