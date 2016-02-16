Ярославль, 16 февраля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Председатель комитета по законодательству Ярославской областной думы Андрей Крутиков обвинил своих коллег в Государственной Думе России в излишнем бюрократизме при рассмотрении вопроса о переименовании города Тутаева в Романов-Борисоглебск. Об этом сообщает ИА REGNUM. Комитет Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, куда были направлены документы о переименовании Тутаева, вернул их в региональное заксобрание. По словам Андрея Крутикова, документы вернули из-за отсутствия заключения Правительства России.

«Излишнее требование Комитета Госдумы России по внутренней политике. Он попросил нас представить дополнительно заключение Правительства Российской Федерации. Но Правительство свою позицию уже выразило, оно считает, что при отсутствии затрат со стороны федерального бюджета заключение не требуется. В федеральной думе сидят бюрократы, которые считают, что нужно сделать так», — сказал Андрей Крутиков.

В итоге депутаты большинством голосов проголосовали за направление документов о переименовании. Итоговое решение будет приниматься федеральным законом.

Романов-Борисоглебск был образован из 2-х городов (Романова и Борисоглебска, расположенных на двух берегах Волги) в 1822 году. Романов был основан около 1370 года. В 1918 году город был переименован Тутаев в честь молодого красноармейца Ильи Тутаева, погибшего в перестрелке во время подавления белогвардейского восстания в Ярославле. Первоначально город был назван Тутаев-Луначарск. Процесс возврата исторического имени был начат в 2014 году. Против этого выступают ярославские коммунисты и часть жителей города.