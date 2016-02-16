Владивосток, 16 февраля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Приморском крае не поддержали инициативу группы депутатов Госдумы, которые предложили ускорить развитие Сибири и Дальнего Востока за счет украинских беженцев. Директор РНОЦ миграционных процессов и технологий Приморского филиала РАНХиГС Сергей Пушкарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что подобная мера похожа в большей степени на принуждение, а из невольников работников не получится. Эксперт предложил вспомнить о населении, которое сейчас проживает на этих территориях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские беженцы

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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития поддержало инициативу группы депутатов Госдумы от КПРФ, которая предложила разработать федеральную целевую программу по переселению лиц, вынужденно покинувших Украину, на территории Сибири и Дальнего Востока. В перечень включены следующие субъекты: Бурятия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская и Иркутская области, Колыма, Сахалин и ЕАО. Ожидается, что до 2020 года на этих территориях создадут более 50 тысяч рабочих мест, которые смогли бы занять украинцы.

Кроме того, инициативная группа заявила, что 31 октября 2015 года льготный режим пребывания украинцев в России закончился. До 30 ноября граждане должны были получить легальный правовой статус на общих основаниях, чтобы не быть выдворенными. На фоне этого парламентарии уверены, что украинцам, вовремя не получившим документы, можно предложить переселение на Дальний Восток или в Сибирь, чтобы ускорить развитие этих регионов.

«Украинцам, которые просрочили режим и вовремя не оформили документы, будет предложено переселиться на Дальний Восток. Не кажется ли вам, что это мера принуждения? Она не создаст массового желания, кроме, пожалуй, желания уйти от наказания. Переселиться сюда и мечтать при этом уехать обратно: невольник не работник. Когда наши предки ехали сюда, они ехали в никуда, но за землей. А когда тебе говорят: либо выдворение, либо Дальний Восток — это как?» — удивляется Сергей Пушкарев.

Директор РНОЦ миграционных процессов и технологий Приморского филиала РАНХиГС рассказал, что в данном контексте следует обратить внимание на организованную группу украинцев из приморского города Артема, которая выступила с инициативой под названием «Донецкий кряж». Граждане предложили проект по строительству жилья собственными силами без привлечения государственных средств. Единственное — необходимо решить вопрос с выделением земельных участков и создания на них инженерной инфраструктуры.

«Вот такие идеи поддерживать необходимо! В первую очередь нужно создавать условия для тех, кто уже приехал сюда. Поддержав такую инициативу, пример людей станет примером для других, которые захотят приехать и обустроиться здесь. Не надо поощрять иждивенчество. В программу добровольного переселения предложено заложить по 240 тысяч рублей поддержки — что это за деньги? Чтобы обустроиться на новом месте, такие подачки не нужны. В 90-е годы вынужденным переселенцам давали возвратные ссуды на десять лет, тогда было хорошо. Человек должен знать, что он несет ответственность, что он взял деньги, на них он должен построиться и обустроиться, а потом вернуть средства. Причем не с ипотечным кредитованием по 15%, а просто вернуть деньги государству. Вот тогда мы привлечем людей. Мелкие же подачки инициируют переселение граждан, которые не намерены на долгосрочное пребывание», — акцентировал Сергей Пушкарев.

Вместе с тем эксперт попросил не забывать о том, что на территориях Дальнего Востока и сейчас живут люди, трудовой потенциал которых должен быть задействован в первую очередь. Лишь после создания рабочих мест и трудоустройства собственного населения можно привлекать дополнительных людей.

«Так делалось на великих стройках коммунизма, не надо ничего нового придумывать: все новое — хорошо забытое старое», — уверен Сергей Пушкарев.