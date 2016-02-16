Москва, 16 февраля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Россия и Китай подписали несколько контрактов на поставку девяти вертолетов — семи многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC и двух транспортных вертолетов Ми-171Е. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Александр Щербинин в ходе международного авиакосмического салона Singapore Airshow 2016.

nevskii-bastion.ru Ка-32А11BC

По его словам, указанные вертолеты специально спроектированы для работы в условиях высокогорной местности, свойственной КНР.

Щербинин добавил, что первые 7 вертолетов будут поставлены в Китай в текущем году, а еще 2 «воздушные машины» — в 2017 году.

Сумма контрактов пока неизвестна.