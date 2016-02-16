Красногорск, 16 февраля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Метро может прийти в подмосковные города, однако это событие произойдет не раньше 2030 года. Новую линию метрополитена до Мытищ могут построить после 2025 года, сообщает сетевое издание «m24.ru» со ссылкой на и.о. директора института Генплана Москвы Михаила Крестмейна.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По словам Крестмана, линию метро Москва-Мытищи могут провести в Пушкино, Королев и Щелково не раньше 2030 года. До самих Мытищ предлагается построить отдельную ветку подземки после 2025 года.

«Мы предлагаем построить новую линию между Калужской-Рижской линией и Ярославским направлением железной дороги. Но не вблизи железной дороги, чтобы не «забирать» пассажиров», — заявил он.

Протянуть новую ветку метро до Мытищ предлагается от Третьего пересадочного контура метро (ТПК), когда он будет готов.

Тем не менее пока не ясно, пройдет ли новая линия в Подмосковье под землей или по земле.

«Опыт Бутовской линии легкого метро показывает, что наземные ветки строить дешевле. Зато затраты на эксплуатацию гораздо выше из-за нашего климата: снег, дождь, мороз, оттепель. Уборка и приведение в порядок платформ и рельсов получается гораздо затратнее», — отметил собеседник издания.

Кроме того, за пределы МКАД метро предполагается провести в Зеленоград.

Напомним, 15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию метро «Саларьево» на «красной» ветке Московского метрополитена. «Саларьево» стала юбилейной, 200-й станцией московского метро. На данный момент она является конечным пунктом Сокольнической ветки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области также предлагают ввести новый вид транспорта — рельсовые автобусы, которые смогут разгрузить общественный транспорт Подмосковья, приняв на себя около 10 тыс. человек в час. Рельсовые автобусы планируется запустить двух участках Большой окружной железной дороги: из Кубинки в Икшу и из Орехово-Зуево через Воскресенск и Коломну в Озеры. Общая длина маршрутов составит около 250 км