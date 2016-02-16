Москва, 16 февраля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Основные валюты открыли торги на Московской бирже снижением к рублю, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:03.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Доллар США открыл торги на отметке 76,50 рубля, за первые минуты он потерял 64,30 копейки к предыдущему закрытию и опустился до отметки 76,3070 рубля.

Евро к этому времени упал на 76 копеек до 85,0410 рубля. Торги по евро начались с 85,5860 рубля.

Напомним, ранее котировки фьючерсов на эталонные марки нефти продолжили рост на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. К 7:52 мск марка Brent выросла на 3,695% до $34,41 за баррель, WTI — до $30,73 за баррель (+4,198%).