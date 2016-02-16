Москва, 16 февраля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Сегодняшнее открытие валютного рынка характиризовалось продолжающимся укреплением рубля, по доллару — у отметки 77 руб., по евро — на уровне 86 руб. Вероятный дневной диапазон по доллару 76,2 — 77,8 руб., по европейской валюте — 85,1 — 86,9 руб., считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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«15 февраля рубль открылся стремительным и уверенным ростом до обеда, после чего к концу дня немного скорректировался. Это вполне соответствовало динамике нефти марки Brent, которая в первый день рабочей недели прошла путь $32,80 до $34,00 за баррель, — пояснил Иосуб. — 16 февраля на азиатской сессии нефть продолжила дорожать до $34,70».

«Выступление главы ЕЦБ Марио Драги оказало ограниченное влияние на рынок, но в целом не помешало паре евро/доллар дрейфовать в направление паритета, пройдя за день путь от 1,1250 до 1,1150. Если такая тенденция продлится, можно ожидать, что евро на Московской бирже и дальше будет дешеветь чуть быстрее доллара», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 139,00 коп. (-1,77%), до 76,95 руб., курс евро снизился на 233,70 коп. (-2,65%), до 85,80 руб. Центробан России с 16 февраля резко понизил официальный курс доллара США на 171,59 коп., до 77,7792 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 87,1905 руб., что ниже предыдущего дня на 265,49 коп.