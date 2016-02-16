Москва, 16 февраля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Законопроект о ратификации Соглашения о реализации в 2015—2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» одобрила правительственная комиссия, сообщается на сайте правительства РФ.

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Информационная система маркировки товаров позволит обеспечить контроль за оборотом отдельных групп товаров, легальность их импорта и производства на территории государств Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Соглашение подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета 8 сентября 2015 года в Гродно (Белоруссия).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашением предусматривается создание национального компонента информационной системы маркировки товаров и введение системы маркировки товаров по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (код ТН ВЭД 4303) с учетом возможного расширения номенклатуры маркированных товаров на территории России.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.