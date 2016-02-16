Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, участниками которого стали три автомобиля. Как сообщили 16 февраля ИА REGNUM в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, погибших нет, пострадали три человека.

ДПЧС по Ростовской области ДТП на трассе М-4 «Дон»

Авария случилась на 1049 километре трассы около 18:40. В дорожной переделке пострадали три водителя иномарок «Шевроле Круз», «Ниссан» и «Киа Рио», два человека были госпитализированы в райбольницу. Насколько серьёзны их травмы, не уточняется.

Место ДТП было ограждено, пострадавших деблокировали из салона с помощью спецсредств. Что стало причиной столкновения автомобилей, пока выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что это не первое крупное ДТП, случившееся в феврале текущего года. Так, на прошлой неделе на 224 километре автодороги Волгоград-Каменск случилась авария с участием трёх автомобилей. В результате столкновения «ВАЗ-2107», «Фольцвагена» с грузовиком «Вольво», один человек погиб, семерым понадобилась помощь медиков.