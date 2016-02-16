Шэньян, Китай, 16 февраля, 2016, 09:45 — ИА Регнум.



news.wugu.com.cn Военнослужащие Китая

Командование 39 сухопутной армии НОАК выразило беспокойство в связи с потенциальной опасностью, которую представляют приложения для смартфонов.

По мнению китайских генералов, потенциальным источником угрозы национальной безопасности могут стать приложения, использующие геопозицию пользователей. В настоящее время решается вопрос о запрете использования военнослужащими НОАК популярных в Китае приложений по заказу такси.

30 января в провинции Ляонин один из офицеров НОАК, чье имя не сообщается, заказал такси по адресу секретного военного объекта. Автомобиль был замечен службой безопасности, водителя машины допросили, после чего удалили все данные о заказе, включая полное имя офицера, заказавшего такси, его номер мобильного телефона и точный адрес объекта. Об инциденте сообщили командованию 39 сухопутной армии НОАК, пишет «Чжунго синьвэнь».

Службы безопасности КНР регулярно информируют военнослужащих о правилах пользования мобильным телефоном и возможных рисках, связанных с использованием смартфонов. В июле 2015 г. в Китае была издана специальная директива, регламентирующая использование личных компьютеров, планшетов и телефонов на территории военных объектов.