Москва, 16 февраля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В условиях сворачивания товарооборота между Россией и Европой, российские потери от блокировки российских грузовиков украинскими националистами будут не столь значительны, как они могли бы быть в прошлом. Кроме того, Украина — не единственная земля, по которой возможны грузоперевозки между Россией и европейскими компаниями. Значит дело вовсе не в том, чтобы поколебать экономическую мощь России. Об этом заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию блокады российских фур на Украине.

www.rea.ru Профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов

«Конечно, нельзя исключить, что эта «пакость» есть частичка широкого плана «антироссийской коалиции», ведь она возникла именно в момент обострения ситуации вокруг Сирии, и наши недруги стремятся, где только возможно «затянуть петлю» на «шее» российской экономики. Скорее всего, найдутся и другие узкие звенья, где можно надавить на нас, чтобы хоть чем-то компенсировать военные успехи России на Востоке, и скоро мы наверно услышим и о других подобного рода событиях.

Однако серьезнее то обстоятельство, что блокировка российского транзита через Украину есть проявление дальнейшего усиления торможения российско-украинских отношений со стороны украинских националистических сил. Последнее означает, что, несмотря на возрастающие проблемы в украинской экономике, влияние этих сил в стране ничуть не ослабевает. Может кому-то на Украине и живется все хуже от ссоры с Москвой, но это не только не связывается с последствиями национализма, а, по-видимому, только усиливает националистические настроения в украинском обществе. В качестве источника всех украинских бед называется Россия, хотя на самом деле украинская жизнь в корне поменялась после Майдана, когда к власти в стране пришли именно националисты. Платой за это стала необходимость ведения ими антироссийской политики в угоду чужим внешним интересам и в ущерб интересам собственной страны.

Поэтому думается, что ответная реакция России на подобные и иные блокировочные действия со стороны Украины не должна носить характер «око за око». Надо осознать, что борьба санкций только усиливает национализм на Украине, только подбрасывает «дровишки в костер» «правого дела». Лучше, если действия России в таких условиях будут иметь характер не ответных ограничительных или карающих мер, а доброжелательный характер. Россия должна больше и больше «открываться» для трудовых слоев населения Украины путем предоставления им свободы передвижений между нашими странами и в России, свободы ведения бизнеса, свободы общения и информации. Российские ответные меры должны быть демонстрацией того, что наши народы не враги, а самые ближайшие друзья. Украинское население в таком случае неизбежно будет приходить к пониманию того, что именно Россия стремится оказать помощь Украине, стремится вернуться к союзу наших стран, а вовсе не к их противостоянию. В этом смысле и предложения российского Президента по вопросу об удобных для Украины способах возврата 3-х миллиардного долга очень хорошо укладываются именно в такую политику. Однако, это есть лишь единичное событие, и главное — оно непосредственно совершенно не затрагивает нужды простых украинцев, оно очень далеко от их личной жизни, как любого рода иные общегосударственные решения «высокого уровня».

Чтобы начать эффективно «воевать» с украинским национализмом, на самом деле необходимы простые и понятные всем жителям Украины «мелкие», но очень «массовые» действия России, нацеленные на смягчение тех экономических и иных трудностей, с которыми они сталкиваются. Люди должны видеть в действиях России не того, кто и без того ухудшает им их трудную жизнь, а, наоборот, того, кто делает все возможное, чтобы как-то помочь каждому рядовому украинцу.

Для борьбы с национализмом нужны не деньги, которых сейчас не хватает и там и там. Нужно простое человеческое внимание российских властей всех уровней и особенно приграничных с Украиной территорий, к нуждам простых людей. Россия должна стать лучшим другом для большинства слоев украинского общества, чем его нынешняя власть, которая основывается лишь на националистических интересах и отвергающая, так сказать, природное единство наших народов», — высказал своё мнение Галанов.

«Очевидно, что это совсем не просто с учетом того, что даже по отношению к собственному российскому населению, общество не всегда видит такого рода искреннее отношение к повседневным нуждам со стороны родного государства. Отсюда простой вывод. Смена отношения российских органов власти к своим гражданам, по сути есть ключ к борьбе с антироссийскими настроениями и на родной России Украине», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10 областях Украины активисты «Правого сектора» заблокировали движение около 100 российских фур. Они требуют от правительства запретить транзит российских грузов из РФ в ЕС через украинскую территорию. В свою очередь Россия ответила на блокаду фур на Украине и задержала на своей территории 152 украинских грузовика.