«Пакость» Украины — частичка широкого плана «антироссийской коалиции»
Москва, 16 февраля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В условиях сворачивания товарооборота между Россией и Европой, российские потери от блокировки российских грузовиков украинскими националистами будут не столь значительны, как они могли бы быть в прошлом. Кроме того, Украина — не единственная земля, по которой возможны грузоперевозки между Россией и европейскими компаниями. Значит дело вовсе не в том, чтобы поколебать экономическую мощь России. Об этом заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию блокады российских фур на Украине.
«Конечно, нельзя исключить, что эта «пакость» есть частичка широкого плана «антироссийской коалиции», ведь она возникла именно в момент обострения ситуации вокруг Сирии, и наши недруги стремятся, где только возможно «затянуть петлю» на «шее» российской экономики. Скорее всего, найдутся и другие узкие звенья, где можно надавить на нас, чтобы хоть чем-то компенсировать военные успехи России на Востоке, и скоро мы наверно услышим и о других подобного рода событиях.
Однако серьезнее то обстоятельство, что блокировка российского транзита через Украину есть проявление дальнейшего усиления торможения российско-украинских отношений со стороны украинских националистических сил. Последнее означает, что, несмотря на возрастающие проблемы в украинской экономике, влияние этих сил в стране ничуть не ослабевает. Может кому-то на Украине и живется все хуже от ссоры с Москвой, но это не только не связывается с последствиями национализма, а, по-видимому, только усиливает националистические настроения в украинском обществе. В качестве источника всех украинских бед называется Россия, хотя на самом деле украинская жизнь в корне поменялась после Майдана, когда к власти в стране пришли именно националисты. Платой за это стала необходимость ведения ими антироссийской политики в угоду чужим внешним интересам и в ущерб интересам собственной страны.
Поэтому думается, что ответная реакция России на подобные и иные блокировочные действия со стороны Украины не должна носить характер «око за око». Надо осознать, что борьба санкций только усиливает национализм на Украине, только подбрасывает «дровишки в костер» «правого дела». Лучше, если действия России в таких условиях будут иметь характер не ответных ограничительных или карающих мер, а доброжелательный характер. Россия должна больше и больше «открываться» для трудовых слоев населения Украины путем предоставления им свободы передвижений между нашими странами и в России, свободы ведения бизнеса, свободы общения и информации. Российские ответные меры должны быть демонстрацией того, что наши народы не враги, а самые ближайшие друзья. Украинское население в таком случае неизбежно будет приходить к пониманию того, что именно Россия стремится оказать помощь Украине, стремится вернуться к союзу наших стран, а вовсе не к их противостоянию. В этом смысле и предложения российского Президента по вопросу об удобных для Украины способах возврата 3-х миллиардного долга очень хорошо укладываются именно в такую политику. Однако, это есть лишь единичное событие, и главное — оно непосредственно совершенно не затрагивает нужды простых украинцев, оно очень далеко от их личной жизни, как любого рода иные общегосударственные решения «высокого уровня».
Чтобы начать эффективно «воевать» с украинским национализмом, на самом деле необходимы простые и понятные всем жителям Украины «мелкие», но очень «массовые» действия России, нацеленные на смягчение тех экономических и иных трудностей, с которыми они сталкиваются. Люди должны видеть в действиях России не того, кто и без того ухудшает им их трудную жизнь, а, наоборот, того, кто делает все возможное, чтобы как-то помочь каждому рядовому украинцу.
Для борьбы с национализмом нужны не деньги, которых сейчас не хватает и там и там. Нужно простое человеческое внимание российских властей всех уровней и особенно приграничных с Украиной территорий, к нуждам простых людей. Россия должна стать лучшим другом для большинства слоев украинского общества, чем его нынешняя власть, которая основывается лишь на националистических интересах и отвергающая, так сказать, природное единство наших народов», — высказал своё мнение Галанов.
«Очевидно, что это совсем не просто с учетом того, что даже по отношению к собственному российскому населению, общество не всегда видит такого рода искреннее отношение к повседневным нуждам со стороны родного государства. Отсюда простой вывод. Смена отношения российских органов власти к своим гражданам, по сути есть ключ к борьбе с антироссийскими настроениями и на родной России Украине», — резюмировал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в 10 областях Украины активисты «Правого сектора» заблокировали движение около 100 российских фур. Они требуют от правительства запретить транзит российских грузов из РФ в ЕС через украинскую территорию. В свою очередь Россия ответила на блокаду фур на Украине и задержала на своей территории 152 украинских грузовика.