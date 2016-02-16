Владикавказ, 16 февраля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В 2015 году аграрии РСО-Алания получили государственную поддержку в размере 444 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алан Кусраев на прошедшем во Владикавказе заседании Совета по инвестициям при правительстве республики, передает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Степанов. Коровы на водопое, 1908

В текущем году как рассказал представитель аграрного ведомства, объем инвестиционного портфеля в агропромышленный комплекс республики составит 7,1 млрд рублей. Среди перспективных и важных бизнес-проектов Кусраев выделил строительство фруктохранилища и цеха по переработке фруктов, создание производства семенного картофеля, строительство элеватора зерна, комбикормового завода и мельницы, увеличение выпуска томатной пасты. При этом он отметил, что в настоящее время имеются серьезные затруднения с пуском животноводческого комплекса на 1200 голов высокопродуктивного скота и выходом на полную мощность завода по производству элитных французских сыров.

Как пояснил замминистра, ранее планировалось приобретение иностранного оборудования для агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка». Однако за счет изменения курса валют проект подорожал с двух миллиардов до 3,5 млрд рублей. Возможность получения банковского кредита существенно снизилась потому, что не урегулирован вопрос, связанный с наличием кормовой базы предприятия, для этого нужно не менее 1,5 тысячи гектаров. Такую площадь в республике трудно найти в одном месте, если учесть, что все земельные угодья распределены муниципалитетами.

Председательствующий на заседании первый вице-премьер правительства ТаймуразТускаев в связи с этим отметил, арендаторам земель следовало бы пойти по пути кооперации. Однако и здесь, как это выяснилось в ходе обмена мнениями, взаимодействие между тружениками села оставляет желать лучшего. Федеральный центр еще в 2015 году предлагал грант в сумме 70 млн рублей для вновь образованного кооператива с целью приобретения оборудования. Для этого нужно было объединиться 10 фермерам. Однако, как констатировал Алан Кусраев, этого не произошло, и в значимом для аграриев направлении республика не смогла участвовать.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства РСО-Алания, члены совета также рассмотрели инвестиционные проекты в промышленной сфере и в области туризма и рекреации. Отмечено, что последующие заседания совета по инвестициям будут также посвящены изучению бизнес-проектов, их дальнейшему продвижению, и здесь важно увеличить размер субсидий для бизнеса, которые поступают из федерального центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный инвестиционный проект «Мамисон» реализуется в горной части Алагирского района республики. Все строительные работы на объекте рекреационного комплекса остановлены, хотя в него уже вложены миллионы рублей из федерального бюджета. «Мамисон» находится в ведении Министерства экономического развития России. Данное ведомство в свою очередь наделило ОАО «Курорты Северного Кавказа» полномочиями по управлению территорией строящегося комплекса, а компания выдвинула предложение отодвинуть реализацию проекта на период после 2020 года.