Ярославль, 16 февраля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Взрыв газа в жилом доме в Ярославле произошел в квартире на втором этаже. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события. Обрушилось 5 квартир, находящихся друг над другом. Кроме того, взрывной волной выбило стены соседних квартир, смежных с той, в которой произошел взрыв. Именно в этих квартирах находились пострадавшие, доставленные в больницу. Погибли жители обрушившихся квартир. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.

ИА REGNUM

Пострадавший дом отключен от всех коммуникаций, кроме того, отопление было отключено в ряде соседних домов. Между тем расположенная в соседнем доме детская поликлиника, первоначально входившая в зону оцепления, открылась в 8 утра.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время известно о 4 погибших и 4 пострадавших. Решается вопрос о временном проживании жителей пострадавшего дома. Вероятно, их разместят в общежитии сельскохозяйственной академии.