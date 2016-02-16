Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. На Камчатке суд решил на месяц отправить в Центр для малолетних правонарушителей с закрытым режимом 14-летнюю школьницу, которая жестоко избила 15-летнюю знакомую, а видео этого процесса выложила в Интернет. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, уговоры и заверения матери в том, что она может повлиять на поведение своего ребенка, не подействовали.

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Суд пришел к выводу, что девочка совершила общественно опасное деяние, а так как она еще не достигла возраста уголовной ответственности за побои, её решено изолировать на время от общества.

«Девочка плохо характеризуется по месту учебы. Она живет в обеспеченной семье. Родители, правда, расстались, но отец участвует в воспитании ребенка. Однако родители не могут повлиять на её поведение — она уходила из дома тогда, когда хотела, в школе проявляла агрессивность, сквернословит», — рассказала Лариса Шунина.

В ходе следствия установлено, что в начале января этого года возле одного из торговых центров Петропавловска обвиняемая встретила 15-летнюю девочку, которая ранее, в переписке с их общим знакомым, не лестно о ней отзывалась. За это и была избита.

«Она ударила её кулаком в лицо и, потянув за волосы, ударила коленом по лицу. Избиение было записано на видео присутствующими при этом одноклассниками и распространено по Интернету в социальных сетях», — добавила старший помощник прокурора.