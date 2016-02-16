Севастополь, 16 февраля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло считает, что губернаторов нужно назначать. Об этом он заявил в программе «Познер», показанной в эфире Первого канала в ночь на 16 февраля.

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«Я выступаю за жесткую вертикаль власти. Выборы и демократия — это разные вещи. Выборы на сегодняшний день — это технологии. Мы как раз понимаем и видим, как они иногда проходят. Поэтому я за то, чтобы губернаторов, исполнительную власть, назначали», — сказал Меняйло.

Вместе с тем глава города заявил, что «игры в демократию» опасны, хотя и выступает за свободу «в рамках здравого смысла».

«Слова Меняйло о том, что назначаемость для глав регионов лучше, чем выборы, настораживают, — заявила заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова. — Стоит напомнить, что прямые выборы остаются способом легальной легитимации государственной власти. Мы неоднократно становились свидетелями того, как действующие главы регионов досрочно уходили в отставку ради участия в выборах. Выборы — это институт власти, поддержка избирателей — это мандат доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, заксобрание Севастополя внесло в повестку весенней сессии вопрос об изменениях в устав города, касающихся прямых выборов губернатора. Вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании.

В свою очередь, спикер ЗС Алексей Чалый настаивает, чтобы прямые выборы прошли уже в 2016 году, и считает, что Меняйло «не в состоянии управлять городом хоть сколько-нибудь эффективно». При этом он полагает, что если действующий губернатор «собирается сидеть еще четыре года, юридических возможностей повлиять на эту ситуацию у нас нет».

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Меняйло был утвержден ЗС на пост губернатора 9 октября 2014 года из трех кандидатур, предложенных президентом Владимиром Путиным. До этого указом президента он был назначен на должности и.о. губернатора. Срок полномочий действующего состава ЗС и главы исполнительной власти Севастополя ограничены 2019 годом.