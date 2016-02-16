Краснотурьинск, Свердловская область, 16 февраля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В Свердловской области 71-летней жительнице Краснотурьинска упала на голову сосулька с крыши многоэтажного дома. Женщина была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. По данному факту была организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

vykza.ru Сосулька

В рамках проверки запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи опросят пострадавшую пенсионерку, её родственников, работников медицинского учреждения, в котором женщина проходит лечение. Также будет проверена работа управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упала сосулька. По итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

Напомним, что чуть менее года назад в Екатеринбурге на 12-летнего школьника 14 марта 2015 года упала сосулька. Мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. А в результате проведённой по данному факту проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Отметим, что и в текущем году уже есть случаи, когда дети пострадали от падения сосулей с крыш домов. Так на Южном Урале в Магнитогорске 9 февраля пострадал 15-летний подросток. Он с матерью проходил мимо дома в тот момент, когда сверху упала наледь. Мать не пострадала, а ребёнок был госпитализирован с сотрясением мозга.

А чуть ранее, 2 февраля, в подмосковном Королёве на девочку 2008 года рождения упала сосулька с пятиэтажного дома. Ребёнок был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.